Pippo Midili è stato proclamato ufficialmente sindaco di Milazzo. Nell’aula del seggio centrale allestito presso la scuola “Garibaldi”, il magistrato Noemi Genovese ha formalizzato la proclamazione del primo cittadino, al termine delle operazioni di verifica e controllo dei verbali elettorali svolte nei giorni successivi al voto.

Ad accogliere la proclamazione un lungo applauso da parte di sostenitori, candidati e cittadini presenti. Il sindaco Midili, accompagnato dalla moglie Sabrina Bresolin e dai familiari, ha rivolto un ringraziamento alla comunità milazzese per il consenso espresso.

«È un momento molto emozionante – ha dichiarato il sindaco Midili – perché dietro questo risultato ci sono anni di lavoro, sacrifici e responsabilità. Credo che i milazzesi abbiano premiato il lavoro concreto e un modo equilibrato di amministrare, mettendo sempre al centro la città». Il primo cittadino ha inoltre sottolineato il valore del lavoro di squadra che ha caratterizzato il percorso amministrativo degli ultimi anni: «Questa non è la vittoria di una sola persona, ma il risultato del lavoro condiviso con assessori, consiglieri, candidati e tutte le persone che hanno creduto nel nostro progetto amministrativo».

Il risultato elettorale ha registrato un ampio consenso, con circa il 60 per cento dei voti assegnati al sindaco e oltre il 70 per cento alla coalizione che lo ha sostenuto.

«Milazzo ha scelto la moderazione, il dialogo e la concretezza – ha aggiunto Midili –. Da domani si torna subito al lavoro perché le aspettative dei cittadini sono alte e ci attendono numerosi interventi già programmati». Subito dopo il magistrato Noemi Genovese ha ufficializzato anche la composizione del nuovo Consiglio comunale con la proclamazione dei 24 consiglieri eletti.

CITTÀ FUTURA – 4 seggi (Stefania Scolaro, Franco Russo, Alisia Sottile, Elisa Munafò).FORZA ITALIA – 4 seggi (Santino Saraò, Massimo Bagli, Angelo Maimone, Giorgia Capone). FRATELLI D’ITALIA – 4 seggi (Rosario Piraino, Mario Sindoni, Fabiana Bambaci, Roberto Mellina). CAMBIAMENTE – 3 seggi (Franco Mario Coppolino, Maria Magliarditi, Danilo Ficarra). MILAZZO 2026 – 3 seggi (Lydia Russo, Franco Rizzo, Nunzio Pizzurro). PRIMA MILAZZO – 2 seggi (Giuseppe Russo, Roberta Sterrantino). LORENZO ITALIANO SINDACO – 2 seggi (Giovanni Di Bella, Lorenzo Italiano). PARTITO DEMOCRATICO – 1 seggio (Gioacchino Abbriano). UNA MARCIA IN PIÙ – 1 seggio (Pippo Crisafulli).

Tra gli elementi di rilievo emersi dalla proclamazione ufficiale, il ritorno del Partito Democratico all’interno del Consiglio comunale dopo cinque anni di assenza, grazie al seggio ottenuto dalla coalizione progressista guidata dal candidato sindaco Michele Vacca. A rappresentare il Pd sarà Gioacchino Abbriano, risultato eletto a seguito della parità di preferenze con Maria Grazia Gitto, entrambi fermi a 147 voti. Eletto in virtù della posizione superiore occupata nella lista.

Per il sindaco Midili, adesso comincia il confronto politico per la costruzione della nuova giunta comunale. Un lavoro complesso, fatto di diverse valutazioni che inevitabilmente dovranno tenere conto dei voti emersi dalle urne.

Otto i nomi da scegliere. Sette assessori e il presidente del consiglio comunale. Delle sette liste presenti solo una è rimasta esclusa (Fare Milazzo) e dovrebbe essere quella a non avere rappresentanti nell’esecutivo, nonostante in prima battuta sia stato designato dal sindaco l’uscente assessore allo sport Antonio Nicosia. Dovrebbero invece essere confermati l’uscente Santi Romagnolo (Liste Civiche) Nino Italiano (CambiaMente) che ha ottenuto un ottimo risultato in termini di preferenze e Giulia Buono vicina alla società civile ed al volontariato cittadino.

Nella costruzione della giunta il sindaco dovrà però tenere conto anche del rispetto delle

quote di genere. Tre dovranno essere le donne in giunta.



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