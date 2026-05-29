Basket/Under 19, la Svincolati Milazzo batte Roma e vola alle finali nazionali

Basket/Under 19, la Svincolati Milazzo batte Roma e vola alle finali nazionali

Svincolati Milazzo – Olidata Basket Roma 85-69. Parziali 23-14 48-28 70-50. Trionfo dell’Under 19 nel terzo e decisivo spareggio contro Basket Roma, i ragazzi guidati da Coach Maganza sfoderano una nuova ottima prestazione e conquistano il pass per le Finali Nazionali.

Sul campo neutro di Castrovillari, la squadra ha condotto la gara sin dalla prima frazione di gioco. Successo giunto grazie alla buona prova in fase realizzativa che associata ad una difesa aggressiva ha spento ogni velleità degli avversari. Ora per la Svincolati Milazzo si aprono le porte dell’atto conclusivo e più prestigioso della stagione, la formazione milazzese sogna lo scudetto.

Svincolati Milazzo. Maiorana 12 Malual 13 Aiello 17 Druzheliubov 11 Doria 10 Letizia 9 Alioto 6 Aliprandi ne Onwuta 7 Lado ne Maccarone ne. All. Maganza /Vice All. Priulla /2°Ass.Mammina

Olidata Basket Roma. Ottone, Pedone, Rossi 12 Galise 9 Moretti 4 Lo Cicero 3 Perrone ,Cenciarelli 25 Di Mascio 6 Fantone 3 Bello 6 Tarricone 1. All. Gallerini

Arbitri: Fontanella-Presti

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