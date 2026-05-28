Un evento di successo. Un’idea vincente con tanti bambini e molti genitori che hanno apprezzato l’importanza di una merenda educativa. Si è svolta martedì scorso l’iniziativa “Morsi Buoni“ ideata dall’odontoiatra milazzese Giancarlo De Luca in collaborazione con la biologa nutrizionista G. Daniela Cani. Un evento unico nel suo genere, dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni, che ha coinvolto i più piccoli in un pomeriggio di giochi e di degustazione di alimenti sani con lo scopo di svelare il legame tra un’alimentazione corretta e la salute dentale.

Obiettivo ampiamente raggiunto visto l’interesse che Giancarlo e Daniela sono riusciti a suscitare. I due professionisti milazzesi hanno trasformato un pomeriggio qualunque in una vera avventura educativa.

Quiz, domande, mani alzate e tanta curiosità.

Durante il pomeriggio didattico, infatti, ai bambini coinvolti in numerosi giochi è stata spiegata l’importanza della merenda per non arrivare affamati ai pasti successivi, il valore della giusta masticazione anche per la muscolatura della bocca e la salute dei denti.

Ampio spazio è stato dedicato a come consumare la frutta e gli ortaggi, tipo le carote, anche il pomeriggio. «Una cosa – confessa Daniela Cani – che fanno già molti bambini. A loro è stato anche spiegato che ci sono alimenti che vanno limitati ma non che non vanno mangiati».

A fine evento è stata regalata una box merenda con dei gadget e dalla nutrizionista un set di forchettine colorate da poter utilizzare tutti i pomeriggi per le merende a casa.

«E’ un evento – svela Giancarlo De Luca – che verrà sicuramente riproposto. E’ stato bellissimo vedere raccolti nel mio studio così tanti bambini e soprattutto così tanto interessati all’argomento».

ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER STUDIO ODONTOIATRICO DE LUCA

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