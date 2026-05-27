Polizia di Stato sequestra hashish e denaro. Denunciato ventiduenne di Milazzo 27 Maggio 2026 Sequestro di hashish fatto dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo, coadiuvati da unità cinofile della Questura di Reggio Calabria. Circa 25 grammi suddivisa in quattro involucri, è stata trovata nell’abitazione di un soggetto ventunenne di origine straniera, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati in materia di stupefacenti, ben occultata all’interno del materasso della camera da letto. Sequestrata altresì la somma di trecentocinquanta euro, ritenuta verosimile provento di spaccio. Inoltre, fuori dall’appartamento, all’interno di una vecchia poltrona posizionata nelle scale condominiali, i poliziotti hanno trovato altra sostanza stupefacente dello stesso tipo. Infine, ulteriori cinque involucri di hashish sono stati recuperati allinterno di un bauletto nascosto tra alcune masserizie nella cantina della palazzina, per un peso complessivo di circa 6 grammi. La sostanza è stata sequestrata e il ventunenne indagato per il reato di detenzione a fini dispaccio nonché proposto per l’aggravamento della misura restrittiva di cui attualmentedestinatario. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.914 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT