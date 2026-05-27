Anche quest’anno all’Istituto Comprensivo Terzo il cinema entra in classe con il Progetto Visioni CAPOvolte2, Educazione audiovisiva ed ambientale tra cielo, terra e mare, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal MIM e dal MIC.

L’Istituto, che si è candidato come scuola capofila di una rete che comprende anche l’Istituto Comprensivo di Torregrotta, è risultato ammesso per la quarta edizione consecutiva al bando destinato alle Scuole, proponendo per l’azione Visioni Fuori Luogo un progetto che utilizza l’audiovisivo per promuovere la conoscenza del territorio, in particolare dell’ambiente marino e costiero di Milazzo, collegando la conoscenza del linguaggio filmico allo sviluppo di competenze chiave in materia di cittadinanza.

Nell’ambito di questa iniziativa, che prevede un ciclo di incontri formativi, proiezioni ed eventi culturali che si svolgeranno anche all’avvio del prossimo anno scolastico, è stato istituito un Gruppo Operativo di Progetto composto da 30 studenti di Scuola Secondaria di I grado degli Istituti in rete di Milazzo e Torregrotta, guidati rispettivamente dai dirigenti scolastici Alessandro Greco e Barbara Oteri.

I ragazzi partecipano a un percorso formativo che unisce educazione ambientale e alfabetizzazione cinematografica, alternando laboratori, incontri ed esperienze sul territorio.

Tra le iniziative già svolte rientra la visita al Museo delle Arti Marinare Asylum, dove gli studenti hanno approfondito la cultura marinara del territorio, guidati dal responsabile scientifico del museo Giuseppe La Spada, insieme a Vittorio Cernuto e Mimmo Sapienza dell’associazione Tono Solemare. L’esperienza ha rappresentato una tappa del lavoro che porterà alla realizzazione di un cortometraggio documentaristico dedicato all’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, al borgo di Vaccarella, alle tradizioni locali e alla memoria della comunità.

Accompagnati dalle docenti Caterina Abbriano, responsabile scientifica del progetto, e Rosangela Arnò, referente per l’Istituto Comprensivo di Torregrotta, gli studenti hanno inoltre partecipato a un’escursione lungo il sentiero naturalistico dell’AMP di Capo Milazzo. Durante il percorso, Giuseppe Maimone e Rosy La Malfa di Marevivo hanno illustrato le caratteristiche ambientali dell’area e le attività di tutela del mare. Nella “Stanza del Mare Lab di Lory” i ragazzi hanno poi approfondito alcuni temi già affrontati in aula con il biologo marino Mauro Alioto e con il video operatore subacqueo Riccardo Cingillo, consolidando così un percorso che intreccia conoscenza del territorio, memoria, identità e linguaggio cinematografico.

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