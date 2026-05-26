Il suo grazie partirà da piazza della Repubblica per arrivare in tutta la città. Il sindaco Pippo Midili rieletto con 10.977 preferenze, il 58,81%, oggi alle 20 parlerà ai milazzesi. La sua riconferma alla carica di primo cittadino scrive una pagina della storia politica della città. Mai, nella storia amministrativa mamertina, un sindaco uscente era riuscito a ottenere un secondo mandato consecutivo.

I cittadini hanno premiato un’amministrazione che, per cinque anni, ha lavorato bene e ha puntato sulla continuità.

Pippo Midili ha nettamente staccato i suoi avversari, nessuno dei quali ha raggiunto il 20 per cento per l’accesso diretto in consiglio comunale. Laura Castelli di “Sud chiama Nord” si è infatti fermata al

14,85% superando Lorenzo Italiano che è arrivato al 13,84%. Quarto posto per il giovane Michele Vacca con il 7,19% e Peppe Falliti con il 4,07%. Carmelo Torre 1,24%.

Midili ha ottenuto 20 consiglieri. Solo 4 all’opposizione. I seggi sono ripartiti così: 4 per Fratelli d’Italia, Forza Italia, Città Futura; 3 per Milazzo 2026 e Cambiamente; 2 a Prima Milazzo; 2 a Lorenzo Italiano sindaco; 1 al Pd e Una Marcia in più.

Ecco la composizione del nuovo consiglio comunale.

FRATELLI D’ITALIA. Rosario Piraino (506), Mario Sindoni (428), Sebastiana Bambaci (420)

Roberto Mellina (380)

CITTA’ FUTURA. Stefania Scolaro (576), Franco Russo (424), Alisia Sottile (258)

Elisa Munafò (248)

FORZA ITALIA. Santino Saraò (515), Massimo Bagli (510), Angelo Maimone (392), Giorgia Capone (337)

CAMBIAMENTE. Franco Coppolino (573), Maria Magliarditi (470), Danilo Ficarra (408)

MILAZZO 2026. Lydia Russo (542), Franco Rizzo (299), Nunzio Pizzurro (298)

PRIMA MILAZZO. Peppe Russo (447), Roberta Sterrantino (291)

LORENZO ITALIANO SINDACO. Giovanni Di Bella (337), Lorenzo Italiano (221)

COALIZIONE MICHELE VACCA MariaGrazia Gitto (147)

UNA MARCIA IN PIU’. Pippo Crisafulli (342)

Stefania Scolaro è stata la più votata al consiglio comunale. Seguita da Franco Coppolino (573) nella lista CambiaMente e Lydia Russo (542) della lista Milazzo 2026.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin