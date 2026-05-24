A Milazzo si è conclusa alle 23 la prima giornata di voto per le elezioni amministrative 2026. I seggi, aperti dalle 7 del mattino, hanno registrato una affluenza pari al 54,74%, dato che segna un incremento del 2,27% rispetto alla precedente tornata elettorale dell’ottobre 2020.

Infatti oggi hanno votato 15.121 elettori contro 14.589 della passata competizione elettorale.

La città del Capo segue con attenzione l’andamento del voto che dovrà decidere il nuovo sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Durante tutta la giornata si è registrato un costante afflusso di elettori nelle 37 sezioni distribuite sul territorio comunale, con una partecipazione considerata particolarmente significativa dagli osservatori politici locali.

Le operazioni di voto riprenderanno domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15.

Subito dopo la chiusura definitiva delle urne inizieranno le operazioni di scrutinio, particolarmente attese sia dai candidati sindaco sia dalle coalizioni in campo, in una competizione che nelle ultime settimane ha animato il dibattito politico cittadino.

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