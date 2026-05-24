Foto ArchivioElezioni Milazzo, cresce l’affluenza alle urne rispetto le amministrative del 2020. Ecco i dati 24 Maggio 2026 Aumento dell’affluenza alle urne per le amministrative di Milazzo. Alle ore 12 di oggi, 24 maggio primo giorno per poter esprimere la propria preferenza, hanno votato 4.259 cittadini su un totale di 27.621 elettori, pari al 15,42%. Il dato segna una crescita dell’1,93% rispetto alla precedente tornata elettorale del 2020, quando alla stessa ora si erano recati ai seggi 3.750 elettori su 27.807 aventi diritto, con un’affluenza ferma al 13,49%. Un incremento che lascia intravedere una maggiore partecipazione da parte dei cittadini milazzesi rispetto alle passate elezioni comunali. I seggi che hanno aperto i battenti alle 7 del mattino resteranno aperti fino alle 23. E domani, 25 maggio, dalle ore 7 alle 15. In città l’attenzione resta alta per i prossimi aggiornamenti sull’andamento del voto. L’aumento della partecipazione potrebbe essere legato al clima politico cittadino in una consultazione considerata particolarmente significativa per il futuro della città mamertina. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 3.885 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT