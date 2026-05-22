Il futuro del tennis siciliano passa da Palermo, e oggi ha il volto e la racchetta di Francesco Cambria. Il giovane talento del Nuovo Circolo Tennis e Vela Milazzo ha firmato un’impresa straordinaria sul rosso del Tennis Club 3, conquistando la fase regionale del prestigioso Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving e strappando il pass per le finali nazionali di Roma.

Un successo netto, schiacciante, che conferma Cambria come una delle quattro migliori promesse dell’intera regione.

Una finale senza storia: doppio 6-0 e testa da campione. La finale contro Alessandro Manno (portacolori del TC2 Palermo) si preannunciava come un match combattuto, ma sul campo si è trasformata in un vero e proprio assolo. Cambria ha imposto un ritmo insostenibile fin dallo scambio iniziale, chiudendo la pratica con un perentorio 6-0, 6-0.

A impressionare il pubblico e gli addetti ai lavori non è stata solo la potenza dei colpi, ma una regolarità tattica e una concentrazione d’acciaio che non hanno lasciato margine di manovra all’avversario. Una gara lineare, pulita, da veterano.

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«Siamo orgogliosi del lavoro svolto da Francesco, dai tecnici del circolo e da tutto lo staff – dichiara i responsabili del Nuovo Circolo Tennis e Vela Milazzo – un un clima dove il divertimento e lo sport camminano di pari passo, i grandi risultati si vedono»

Un trionfo di squadra firmato in calce dai maestri Maurizio Fragomeni e Stefano Cambria, quest’ultimo nella doppia, emozionante veste di coach e papà.

Sulle tracce dei giganti: il “Trampolino” Kinder. Il circuito Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving (riservato ai ragazzi dai 9 ai 16 anni e sostenuto da Ferrero per promuovere il benessere e l’inclusione) non è un torneo come gli altri. È, per definizione, la culla del tennis italiano.

Vincere qui significa iscrivere il proprio nome in un albo d’oro virtuale da brividi. Prima di scalare le classifiche ATP e WTA ed emozionare il mondo intero, da questo circuito sono passati i più grandi campioni della racchetta azzurra: Jannik Sinner e Matteo Berrettini, che muovevano i primi passi agonistici proprio in questo trofeo, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, gemme del tennis moderno passate dalle tappe “Under”, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, stelle del circuito WTA.

Prossima fermata: Roma. Per Francesco Cambria i confini regionali iniziano a stare stretti. Davanti a lui si aprono ora scenari nazionali importantissimi: nella Capitale si troverà a incrociare la racchetta con i migliori talenti d’Italia.

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