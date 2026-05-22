Ultimo giorno di campagna elettorale. E ultimo giorno per i candidati a sindaco di Milazzo per incontrare i cittadini. Il primo comizio in programma è quello di Michele Vacca con inizio alle 19.30 a Piazza della Repubblica.

A piazza Caio Duilio, invece, sono previsti i comizi di Peppe Falliti alle 20, Lorenzo Italiano alle 21, Laura Castelli alle 22 e Carmelo Torre alle 23.

Il comizio del sindaco uscente Pippo Midili si svolgerà a Piazza della Repubblica alle 21.30.

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