Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di vigilanza e controllo sulla pesca marittima nel Circondario marittimo di Milazzo, i militari della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Milazzo hanno condotto, nelle ore notturne, una mirata operazione di polizia marittima finalizzata al contrasto della pesca illegale e alla tutela delle risorse ittiche.

Nel corso dell’attività ispettiva, il personale operante ha sorpreso alcuni pescatori locali intenti a sbarcare illegalmente esemplari di tonno rosso (Bluefin Tuna – BFT), sottraendoli ai previsti controlli di tracciabilità e certificazione.

A seguito degli accertamenti eseguiti, è stato elevato verbale amministrativo nei confronti di un’unità da pesca professionale autorizzata alla pesca bersaglio di alalunga e pesce spada. Dalle verifiche effettuate è emerso che il peschereccio aveva effettuato una battuta di pesca nel corso della quale risultavano

regolarmente catturati 12 esemplari di alalunga (ALB) e 1 esemplare di pesce spada (SWO).

Nel contesto della normativa vigente in materia di catture accessorie (by-catch), il quantitativo massimo consentito di tonno rosso detenibile e sbarcabile dall’unità sarebbe stato pari a 3 esemplari, nel rispetto della percentuale prevista dalla disciplina di settore.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Guardia Costiera, l’unità da pesca avrebbe invece catturato un numero superiore di tonni rossi rispetto a quanto consentito, tentando pertanto di eludere i limiti normativi attraverso uno sbarco “sottobanco” di ulteriori 9 esemplari di tonno rosso, per un peso

complessivo di quasi 800 chilogrammi di prodotto ittico, destinati presumibilmente a essere immessi nel circuito commerciale insieme al prodotto regolarmente certificato e tracciato.

Il prodotto ittico irregolarmente detenuto è stato posto sotto sequestro amministrativo, mentre nei confronti del comandante dell’unità sono stati avviati i conseguenti procedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.

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