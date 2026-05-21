La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo ha promosso un incontro con i sindaci dei Comuni costieri del Circondario Marittimo e con i concessionari degli stabilimenti balneari e delle attività operanti sul demanio marittimo.

L’iniziativa ha segnato l’avvio di un percorso fondato sul principio della governance integrata del mare e del territorio costiero, con l’obiettivo di costruire, attraverso una collaborazione concreta tra istituzioni e operatori del settore, una stagione balneare sicura, sostenibile e capace di valorizzare al meglio le straordinarie risorse del territorio.

Nel corso della riunione la Guardia Costiera ha illustrato i principali contenuti dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 27/2025, richiamando l’attenzione sugli obblighi in materia di servizio di salvamento, sicurezza della navigazione, delimitazione delle aree di balneazione e prevenzione dei rischi.

Particolare attenzione è stata dedicata alle peculiarità del litorale del Circondario Marittimo di Milazzo e alle condizioni meteomarine che più frequentemente possono determinare situazioni di pericolo, come le mareggiate provenienti da ponente, nonché alle buone pratiche per la pulizia delle spiagge, da effettuare nel pieno rispetto degli ecosistemi costieri e degli habitat naturali.

L’incontro ha confermato la volontà della Guardia Costiera di svolgere un ruolo propositivo e proattivo, favorendo un’azione sinergica tra Amministrazioni comunali e operatori turistico-balneari per il perseguimento di obiettivi comuni: la sicurezza della vita umana in mare, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione della risorsa turistica.

Una giornata di confronto costruttivo e di collaborazione istituzionale che ha posto le basi per una stagione balneare 2026 all’insegna della consapevolezza, della responsabilità condivisa e della piena valorizzazione del territorio costiero.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin