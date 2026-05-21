Ha preso il via la 10°edizione del “Giro dei 2 mari con Marzia”, la pedalata cicloturistica che attraversa la provincia di Messina per promuovere l’abbattimento delle barriere mentali e architettoniche e per il turismo lento e sostenibile. Per la prima volta, quest’anno la manifestazione sportiva si svolgerà in 4 tappe, fino al 23 maggio, e vedrà la carovana (guidata da Marzia e dal papà Gianni) partire da Castanea per toccare 40 Comuni suddivisi tra la zona ionica e quella tirrenica della Città dello Stretto.

La novità più importante del 10°anno è proprio l’aggiunta della quarta tappa rispetto alle consuete 3 che la carovana percorre dal 2016. Un giorno in più per far visita al Comune di Patti, che ha chiesto per la prima volta il passaggio del gruppo.

Confermato anche quest’anno il coinvolgimento delle scuole primarie per sensibilizzare i bambini sull’inclusione sociale e portare anche ai più piccoli il messaggio di cui il Giro si fa promotore da dieci edizioni.

La prima tappa ha coinvolto i Comuni di Scaletta Zanclea, Letojanni e Linguaglossa.

La seconda tappa vedrà Marzia, Gianni e gli amici dell’ASD Cicloturistica Castanea fare sosta a Mojo Alcantara, Badiavecchia (Novara di Sicilia), Mazzarrà Sant’Andrea, Falcone, Locanda di Tindari e Patti.

Venerdì, il terzo giorno, i ciclisti saranno in sella tra Patti, Tindari, Terme Vigliatore e Milazzo. Da qui partirà la quarta tappa per attraversare Merì, Olivarella, Rometta, Salice e Castanea, che riaccoglierà gli atleti prima dell’arrivo ufficiale all’Oasi Azzurra di San Saba per l’ormai tradizionale pasta party conclusivo.

La manifestazione sportiva è aperta a chiunque volesse unirsi, seguendo il motto dell’iniziativa, “anche solo per 1 chilometro”.

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