Due premi per la Protezione Civile di Milazzo. Il ringraziamento dell’assessore Coppolino 21 Maggio 2026 Brevi Per il secondo anno consecutivo il Comune di Milazzo ha conquistato due menzioni alla “Maratona dei Sindaci”, la terza edizione dell’evento organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile Siciliana. Nel dettaglio sono state conquistate le menzione speciali “Volontariato Amico” e “Resilienza”. Una conquista che l’assessore Francesco Coppolino svela a fine mandato per ringraziare i ragazzi volontari della Protezione Civile. «Lascio un gruppo – dice Coppolino – fiore all’occhiello del mio assessorato. Sono oltre centocinquanta gli interventi eseguiti grazie a un lavoro di squadra. E un numero importante di nuovi giovani che a breve entreranno a far parte del gruppo già esistente rappresentando un ulteriore supporto alla comunità. Non va dimenticato che hanno preso parte a numerosi eventi che si sono svolti in città e contribuito ad interventi di emergenza anche extra comunale in termini di risorse e mezzi». Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 266 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT