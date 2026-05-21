Per il secondo anno consecutivo il Comune di Milazzo ha conquistato due menzioni alla “Maratona dei Sindaci”, la terza edizione dell’evento organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile Siciliana. Nel dettaglio sono state conquistate le menzione speciali “Volontariato Amico” e “Resilienza”.

Una conquista che l’assessore Francesco Coppolino svela a fine mandato per ringraziare i ragazzi volontari della Protezione Civile. «Lascio un gruppo – dice Coppolino – fiore all’occhiello del mio assessorato. Sono oltre centocinquanta gli interventi eseguiti grazie a un lavoro di squadra. E un numero importante di nuovi giovani che a breve entreranno a far parte del gruppo già esistente rappresentando un ulteriore supporto alla comunità. Non va dimenticato che hanno preso parte a numerosi eventi che si sono svolti in città e contribuito ad interventi di emergenza anche extra comunale in termini di risorse e mezzi».

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