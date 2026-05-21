Si è svolta al Museo Archeologico Antiquarium di Milazzo, la presentazione ufficiale della Notte Europea dei Musei, in programma sabato 23 maggio. Progetto che è stato definito da Anna Ricciardi, responsabile del parco Archeologico di Tindari, la più grande operazione culturale di primavera.

Presenti all’incontro il direttore del Parco Archeologico di Tindari, Giuseppe Natoli, la responsabile del museo Maria Pia Mistretta, il sindaco di Milazzo Giuseppe Midili e l’artista milazzese Mariagrazia Toto, ospite dell’evento con la sua opera “Frammento di Intelletto”.

Nel corso della presentazione, Natoli ha illustrato il grande circuito culturale che animerà la Notte dei Musei, coinvolgendo numerosi siti archeologici e museali aperti eccezionalmente nelle ore serali, sottolineando la volontà di creare una rete tra i luoghi della cultura appartenenti alle città del Parco e del Consorzio di Tindari.

Maria Pia Mistretta che ha proposto una riflessione sul significato del “frammento” in archeologia, inteso come traccia del passato capace ancora oggi di generare conoscenza e dialogo. Durante il suo intervento ha presentato la nuova proposta del progetto che prevede la collaborazione del Museo Archeologico con artisti contemporanei, nata proprio dall’incontro avvenuto, lo scorso anno, con l’artista Mariagrazia Toto.

L’opera “Frammento d’Intelletto“, resterà visibile per alcune settimane ed inaugura una serie di incontri dedicati agli artisti del territorio. Nel suo intervento, Mariagrazia Toto ha sottolineato l’importanza di proteggere e valorizzare il patrimonio artistico, architettonico, ambientale e culturale di Milazzo, immaginando la sua città come uno “spazio vivo, internazionale e soprattutto consapevole della propria straordinaria bellezza”

L’invito dell’artista è quello di vivere il museo non soltanto come luogo che custodisce memorie antiche, ma come uno spazio di contemplazione e crescita culturale. “Un luogo in cui non si consuma ma si contempla”, ha spiegato, evidenziando come proprio dalla contemplazione nasca nuova cultura.

La presentazione si è così trasformata non soltanto in un’anteprima della Notte Europea dei Musei, ma anche nell’avvio di un percorso culturale condiviso, capace di mettere in dialogo archeologia, arte contemporanea e territorio, aprendo il museo a nuove forme di partecipazione e comunità.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin