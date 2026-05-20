Il Dipartimento Regionale dell’Ambiente ha rilasciato con decreto n. 791 del 14 maggio, l’autorizzazione per l’intervento manutentivo di ripascimento della spiaggia di Vaccarella, proposto dalla Città di Milazzo tramite il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione siciliana.

L’intervento prevede il riutilizzo di circa 3.000 metri cubi di inerti in esubero provenienti dal torrente Mela, destinati al ripascimento dell’arenile di Vaccarella, con finalità di tutela costiera e mitigazione dei fenomeni erosivi. Il materiale sarà trasferito e collocato nel tratto compreso tra il porticciolo turistico di Santa Maria Maggiore e l’area in prossimità dell’ex asilo Calcagno. Elemento rilevante dell’operazione è che l’intervento non comporterà costi per il Comune di Milazzo e non sarà sostenuto da ulteriori finanziamenti pubblici.

L’amministrazione comunale utilizzerà infatti gli inerti recuperati nell’ambito dei lavori di sagomatura dell’alveo del torrente Mela, già realizzati grazie a un precedente finanziamento di circa 5 milioni di euro destinato alla messa in sicurezza dell’area e alla ricostruzione dei bastioni. Il procedimento autorizzativo si è concluso con parere favorevole della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali (C.T.S.), espresso nella seduta del 14 aprile 2026, subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni ambientali finalizzate alla tutela degli ecosistemi costieri, della qualità ambientale e della sicurezza delle lavorazioni.

L’istruttoria tecnica ha accertato la compatibilità ambientale dei materiali movimentati, anche alla luce degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi nei primi mesi del 2026.

«Si tratta di un intervento pianificato da quasi tre anni – precisa l’amministrazione comunale – contestualmente all’avvio degli importanti lavori nel torrente Mela. La presenza di una notevole quantità di materiale da rimuovere ci ha indotti a progettare questo ripascimento. Uno degli aspetti principali è stato quello della caratterizzazione del materiale per verificarne la compatibilità ambientale. Oggi, conclusi anche gli ultimi passaggi burocratici, possiamo finalmente avviare l’intervento che consentirà di contrastare l’erosione e ridurre i disagi vissuti da anni dai pescatori professionisti e dilettanti che operano a Vaccarella». I lavori avranno inizio nei prossimi giorni.

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