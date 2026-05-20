Marco Carta sarà l’ospite musicale della festa di San Giovanni a Milazzo, con un attesissimo concerto gratuito che si terrà venerdì 26 giugno alle 21.30 in piazza San Giovanni.

La macchina organizzativa ha ufficializzato il nome del big della musica per l’edizione di quest’anno, confermando la tradizione del passato di portare artisti di caratura nazionale nel quartiere mamertino a margine dei festeggiamenti religiosi.

Il cantante sardo, volto amato del pop italiano, vanta un palmarès di rilievo e una carriera costellata di successi commerciali. Ha trionfato nel 2008 alla settima edizione di Amici di Maria De Filippi, trampolino di lancio che lo ha portato a vincere il Festival di Sanremo nel 2009 con il brano La forza mia. Nel 2017 ha inoltre vinto il talent show Tale e Quale Show. Ultimi singoli lanciati, nel 2024 Voragine e nel 2025 Solo fantasia.

Marco Carta è inoltre regolarmente presente sui principali schermi televisivi italiani, alternando intense interviste a performance dal vivo per lanciare i suoi ultimi progetti musicali. Sul palco di Milazzo l’artista ripercorrerà i suoi brani più celebri, tra cui: La forza mia, Dentro ad ogni brivido, Splendida ostinazione, Ti rincontrerò e Scelgo me.

La festa di San Giovanni a Milazzo torna così ad essere un punto di riferimento per l’intrattenimento estivo della città di Milazzo, avendo ospitato negli anni scorsi diversi artisti e spettacoli di richiamo: Ivana Spagna, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Silvia Mezzanotte, Antonella Ruggero ed Amedeo Minghi tra i big che si sono esibiti in passato in piazza San Giovanni.

In attesa di scoprire il resto del programma ufficiale dei festeggiamenti, battuto già il primo colpo.

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