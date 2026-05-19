È stato recuperato e restaurato lo storico mosaico raffigurante lo stemma del Comune di Milazzo che per anni si trovava nell’area di piazza Marconi.

L’amministrazione comunale ha voluto così restituire alla città un manufatto simbolico della memoria urbana milazzese, smentendo definitivamente le voci che negli ultimi tempi ne ipotizzavano la perdita o il deterioramento irreversibile.

L’intervento di restauro conservativo è stato eseguito dall’architetto Francesco Mannuccia, che ha curato le delicate operazioni di recupero e messa in sicurezza dell’opera, preservandone le caratteristiche originarie e garantendone la futura fruizione pubblica.

Il mosaico, infatti, non sarà ricollocato nella precedente sede di piazza Marconi, ma troverà una nuova e più adeguata sistemazione all’interno di Palazzo D’Amico, dove potrà essere valorizzato e meglio conservato nel tempo. L’intervento ha consentito di salvaguardare un elemento storico-identitario particolarmente significativo per la città, evitando che l’esposizione agli agenti atmosferici potesse comprometterne ulteriormente lo stato conservativo.

L’Amministrazione sottolinea come il recupero del mosaico rappresenti un ulteriore tassello dell’attività di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico cittadino, finalizzata a conservare testimonianze importanti della memoria collettiva di Milazzo.

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