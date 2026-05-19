Una merenda didattica per svelare ai bambini il legame tra un’alimentazione corretta e la salute dentale. Un pomeriggio fatto di informazione che promette di regalare anche tanto divertimento. L’iniziativa “Morsi Buoni“, in programma martedì 26 maggio, parte dall’odontoiatra milazzese Giancarlo De Luca in collaborazione con la biologa nutrizionista Daniela Cani.

Si tratta di un evento gratuito unico nel suo genere, dedicato ai bambini dai 7 agli 11 anni, che coinvolgerà i più piccoli in un pomeriggio di giochi e di degustazione di alimenti sani.

«Mi è sempre piaciuto impegnarmi nel sociale – dice Giancarlo DeLuca – è una delle mie principali attività e organizzare iniziative di questo tipo, rivolte principalmente ai più piccoli, credo sia una cosa importantissima. Sotto l’aspetto sociale, aggregativo e informativo. Quello che voglio riuscire a far comprendere è che la nutrizione ha un ruolo fondamentale sulla dentatura. E voglio che siano proprio i bambini a capirlo insieme ai loro genitori. Ecco perché ho pensato a questo pomeriggio organizzato nel mio studio che si trova nel quartiere milazzese di San Giovanni. Tramite lezioni, giochi e filmati i bimbi scopriranno l’importanza di una giusta alimentazione».

Un esempio? E’ sempre preferibile mangiare cibi duri. Come le carote e il sedano. Alimenti che rinforzano la muscolatura.

«Anche la masticazione – interviene Daniela Cani – riveste un ruolo fondamentale. Come il consumo contenuto di zucchero. Sarà un piacere poter giocare con i bambini spiegando queste nozioni. Cosa che farò tramite dei quiz. Alla mia spiegazione potranno assistere anche i genitori che con il loro esempio potranno rinforzare quotidianamente questi concetti».

L’evento, che rappresenta il primo di una serie di altri appuntamenti informativi rivolti ai più piccoli, verrà strutturato in due turnazioni dalle 15 alle 16 bambini dai 7 ai 9 anni e dalle 17 alle 18 bambini dai 10 agli 11 anni.

E’ necessaria la prenotazione telefonando o mandando un messaggio al numero 3363623063

ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER STUDIO ODONTOIATRICO DE LUCA





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