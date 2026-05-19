Immediata smentita dell’Asp di Messina riguardo i due possibili casi di Hantavirus all’ospedale di Milazzo. «A seguito di accurati controlli – scrive l’azienda sanitaria in un comunicato stampa – si evince che non ci sono al momento casi di Hantavirus all’ospedale di Milazzo».

A comunicarlo è la direttrice dello Spem (Servizio Prevenzione Epidemiologia E Medicina Preventiva dell’Asp di Messina) Mariella Santoro.

Al Pronto Soccorso del nosocomio mamertino, a quanto pare, sono stati semplicemente ricoverate due persone intossicate per aver mangiato pesce crudo. L’isolamento è stato solo messo in atto in via precauzionale.

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