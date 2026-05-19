L'ingresso dell'ospedale di Milazzo (FOTO OGGI MILAZZO)Nessun caso di Hantavirus all’ospedale di Milazzo. La smentita dell’Asp di Messina 19 Maggio 2026 Immediata smentita dell’Asp di Messina riguardo i due possibili casi di Hantavirus all’ospedale di Milazzo. «A seguito di accurati controlli – scrive l’azienda sanitaria in un comunicato stampa – si evince che non ci sono al momento casi di Hantavirus all’ospedale di Milazzo». A comunicarlo è la direttrice dello Spem (Servizio Prevenzione Epidemiologia E Medicina Preventiva dell’Asp di Messina) Mariella Santoro. Al Pronto Soccorso del nosocomio mamertino, a quanto pare, sono stati semplicemente ricoverate due persone intossicate per aver mangiato pesce crudo. L’isolamento è stato solo messo in atto in via precauzionale. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 3.858 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT