Oggi, poco prima delle 9, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti a Milazzo via Montecastro per domare un incendio che ha interessato un’autovettura.

Le operazioni di spegnimento e successiva messa in sicurezza dell’area sono state portate a termine tempestivamente dalla squadra del Distaccamento di Milazzo con APS e pick-up con modulo attrezzato.

Non si registrano danni a persone, o all’ambiente circostante. A quanto pare l’incendio è stato causato da un problema elettrico. Sul posto anche la Polizia Locale.

IL VIDEO

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin