Milazzo, auto in fiamme in via Montecastro per probabile problema elettrico. Il video delle fiamme 19 Maggio 2026 Oggi, poco prima delle 9, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti a Milazzo via Montecastro per domare un incendio che ha interessato un’autovettura. Le operazioni di spegnimento e successiva messa in sicurezza dell’area sono state portate a termine tempestivamente dalla squadra del Distaccamento di Milazzo con APS e pick-up con modulo attrezzato. Non si registrano danni a persone, o all’ambiente circostante. A quanto pare l’incendio è stato causato da un problema elettrico. Sul posto anche la Polizia Locale. IL VIDEO Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.677 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT