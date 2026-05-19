Candidatura Peppe Falliti, il 21 maggio il comizio di Ismaele La Vardera e Sonia Alfano 19 Maggio 2026 Cronaca E’ previsto per giovedì 21 maggio il comizio degli onorevole Ismaele La Vardera e Sonia Alfano, presidente della commissione antimafia europea, che supportano il candidato sindaco del movimento Controcorrente Giuseppe Falliti. L’appuntamento è a piazza Caio Duilio, alle 19. Per il candidato Falliti si tratta del comizio finale della campagna elettorale. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 711 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT