Ha preso il via la quinta edizione del Milazzo CultFestival 2026. L’incontro inaugurale si è svolto nell’atrio del Carmine davanti a un pubblico numeroso e attento. Ad essere protagonista della rassegna culturale promossa dalla Pro Loco di Milazzo in collaborazione con il Comune di Milazzo, Demea Eventi e Mondadori Store è stato padre Enzo Fortunato, scrittore, francescano e volto noto di Rai 1 che ha presentato il suo libro “E se tornasse Francesco?”. Una domanda semplice che ha aperto un lungo dibattito fatto di riflessioni e domande.

Nel corso dell’incontro, infatti, padre Fortunato ha proposto una riflessione attuale e concreta sulla figura di San Francesco d’Assisi, indicando nel santo umbro una risposta possibile al clima contemporaneo segnato da conflitti, individualismo e comunicazione urlata. Non un messaggio fatto di parole vuote, ma di verità capaci di generare crescita, fraternità e responsabilità.

All’incontro introdotto dal presidente della Pro Loco Pasquale Saltalamacchia e moderato da padre Carmelo Russo, rettore del santuario S. Antonio Capo Milazzo ha preso parte anche l’artista milazzese Mariagrazia Toto e Sonia Billa.

«Abbiamo vissuto – precisa Mariagrazia Toto – un bellissimo pomeriggio di cultura e spiritualità in occasione. Un incontro intenso, ricco di riflessioni, emozioni e spunti profondi sul nostro tempo, sulla figura di San Francesco e sul bisogno, oggi più che mai, di ritrovare umanità, ascolto e dialogo. Gli eventi culturali rappresentano un bene prezioso per la comunità, creano connessioni, alimentano il pensiero, aprono spazi di confronto e di crescita interiore».

L’evento è stato accompagnato dalla musica dell’Ensemble Vocale Cantica Nova.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI. Sabato 13 giugno sarà invece ospite Stefania Andreoli, psicoterapeuta e scrittrice, che presenterà il libro Un’ottima Famiglia. Dialogherà con Angelica Furnari. Pier Ferdinando Casini, già presidente della Camera dei Deputati, interverrà il 19 giugno su temi legati agli scenari istituzionali e internazionali con la presentazione del libro Al Centro dell’aula dalla Prima Repubblica a oggi. Dialogherà con Gianpiero D’Alia, Alessio Lo Giudice e Mario Barresi vice direttore del quotidiano La Sicilia.

Spazio al giornalismo d’inchiesta il 25 giugno con Lirio Abbate che presenterà il libro I Diari del Boss. Dialogherà con Emanuele Crescenti, procuratore della Repubblica di Palmi. Il 2 luglio toccherà a Pietro Grasso, già procuratore nazionale antimafia e presidente del Senato che porterà la propria testimonianza sul tema della legalità e della lotta alla mafia con la presentazione del libro U Maxi. Dialogherà con Carlo Caponcello, procuratore generale di Messina.

Sabato 4 luglio a Milazzo arriverà a Milazzo la scrittrice, giornalista e conduttrice Tv Serena Bortone per presentare il libro A te vicino così dolce. Dialogherà con la giornalista Rossana Franzone. A chiudere il cartellone, il 19 luglio, sarà la scrittrice messinese Nadia Terranova, tra le voci più apprezzate della narrativa contemporanea italiana, che parlerà del suo libro Quello che non so di te. Dialogherà con Giovanni Moschella dell’Università degli Studi di Messina.

Tutti gli eventi, con ingresso gratuito, si svolgeranno all’interno dell’Atrio del Carmine a Milazzo con inizio alle 18.

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