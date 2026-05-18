Scappa da casa di notte per sfuggire alla moglie. Assolto sorvegliato speciale. Era obbligato a rimanere nelle ore notturne in casa, in virtù della condizione di sorvegliato speciale, tuttavia, pur di non condividere il letto matrimoniale con la donna aveva preferito il processo in Tribunale rispetto alla vita coniugale allontanandosi nella nottata.

L’uomo infatti era stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione dei relativi obblighi. Nel corso del processo il difensore avvocato Gaetano Pino ha dimostrato che l’imputato era stato obbligato a lasciare l’abitazione solo per evitare di litigare con la moglie e non avendo alternative si era recato nella stessa nottata in altra idonea abitazione.

Il giudice accogliendo la richiesta difensiva ha emesso sentenza di immediato proscioglimento nei confronti dell’imputato.

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