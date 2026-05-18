Sabato 6 giugno, alle 9, al B&B Villa Astra di Milazzo, si terrà un evento wellness “Pilates & Benessere per il pavimento pelvico” dedicato alla sensibilizzazione sui disturbi del pavimento pelvico, tematiche ancora oggi poco conosciute ma molto diffuse tra le donne di ogni età.

L’iniziativa è stata ideata da Caterina Trifiletti, fisioterapista specializzata in pilates riabilitativo e riabilitazione del pavimento pelvico insieme a Alessia Crisafulli, biologa nutrizionista, con l’obiettivo di creare un momento di informazione, prevenzione e benessere attraverso un approccio multidisciplinare che unisca movimento, educazione e nutrizione.

L’evento si svolgerà a bordo piscina, in una villa immersa nel verde, pensata per offrire alle partecipanti un’esperienza di benessere completa, in un contesto rilassante e a contatto con la natura.

La giornata comprenderà: una lezione di pilates riabilitativo con focus sul pavimento pelvico, momenti informativi dedicati alla prevenzione e alla gestione di problematiche come dolore pelvico cronico, incontinenza, stipsi, dolori mestruali, problematiche del post parto e della menopausa, un approfondimento nutrizionale incentrato sull’alimentazione antinfiammatoria e sul benessere intestinale, una colazione wellness finale in linea con i temi trattati durante la giornata.

L’obiettivo dell’evento è aiutare le donne a comprendere meglio il proprio corpo e diffondere maggiore consapevolezza su sintomi spesso considerati “normali”, ma che possono essere affrontati, migliorati e prevenuti attraverso fisioterapia, movimento e alimentazione.

L’esperienza sarà inoltre arricchita dalla presenza di diversi brand partner legati al benessere femminile, alla nutrizione e allo sport, che contribuiranno a rendere l’evento ancora più completo attraverso prodotti, gadget e iniziative dedicate alle partecipanti.

L’evento è aperto a tutte le donne che desiderano prendersi cura del proprio benessere, sia a scopo preventivo che terapeutico. I posti sono limitati.

Per partecipare sarà obbligatorio effettuare l’iscrizione tramite il link dedicato disponibile sui canali social delle professioniste coinvolte. L’iscrizione sarà confermata esclusivamente al momento del pagamento della quota di partecipazione prevista.

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