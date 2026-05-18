MESSINA. Sarà una settimana particolarmente ricca quella appena iniziata per l’Istituto superiore Antonello guidato dalla dirigente Daniela Pistorino. Mercoledì 20 maggio, alle 11.30, riapre il salotto culturale della scuola che quest’anno ha visto alternarsi numerosi ospiti ed eventi culturali sui più svariati argomenti.



Nell’Aula Magna spazio alla presentazione del saggio del giornalista enogastronomico Santi Cautela. Oltre all’ autore e alla dirigente sarà presente il docente dell’Istituto Antonello Iannazzo, l’ambasciatore del Gusto Chef Pasquale Caliri. Modererà il giornalista Emilio Pintaldi.

Il titolo “Il Grande Viaggio della Cucina Italiana (da Codogno a Nuova Delhi)”. Il libro racconta i cambiamenti della cucina regionale italiana e dà le dimensioni dell’intera filiera agroalimentare spiegando cosa rappresenti l’ Italia alla luce dei recenti riconoscimenti, agli occhi del mondo. Nelle pagine il personale viaggio dell’ autore, giornalista enogastronomico, nei ristoranti italiani da nord a sud.

Giovedì 21 maggio alle 20.30 Mixology Night, una serata particolarmente significativa per il percorso di numerosi studenti. Si tratta dell’evento conclusivo del progetto Mixology Night: Bere bene…vivere meglio! L’occasione per presentare le competenze professionali acquisite dagli studenti del corso serale di Enogastronomia.

Il momento finale di un percorso formativo orientato alla promozione di comportamenti responsabili, alla diffusione della cultura del bere consapevole e allo sviluppo di competenze tecnico-professionali innovative nel settore della mixology . Durante l’evento gli studenti saranno protagonisti di dimostrazioni pratiche e condivideranno le competenze acquisite nel corso delle attività laboratoriali, presentando tecniche innovative di miscelazione quali: ⁠sferificazione, ⁠affumicatura, tecniche di presentazione e servizio professionale, creazione di drink analcolici sostenibili.

Attraverso momenti dimostrativi e di confronto, i partecipanti potranno conoscere il percorso svolto dai ragazzi, frutto di attività laboratoriali, apprendimento cooperativo e incontri con professionisti del settore, finalizzati a rafforzare le competenze trasversali e favorire il collegamento tra scuola e mondo del lavoro. L’iniziativa si inserisce in una prospettiva educativa che promuove stili di vita sani, responsabilità nel consumo e valorizzazione delle competenze professionali degli studenti, in coerenza con gli obiettivi formativi dell’Istituto.

La serata conclusiva rappresenta un’importante occasione di condivisione con la comunità scolastica e il territorio, nonchè un momento di valorizzazione dell’impegno, della creatività e della crescita professionale degli studenti coinvolti.

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