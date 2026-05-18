Weekend milazzese caratterizzato dalla presenza in città di leader politici. La campagna elettorale entra così nel vivo dell’ultima settimana prima del voto. La presenza in città di leader e big della politica sottolinea l’importanza strategica di questa competizione e accende il dibattito pubblico tra piazze piene, comizi e incontri con i cittadini. Il senatore Lucio Malan è arrivato nella Città del Capo venerdì scorso per sostenere la candidatura a sindaco di Pippo Midili e della lista di Fratelli d’Italia in vista della prossima tornata elettorale amministrativa. All’incontro erano presenti anche la senatrice Ella Bucalo, l’onorevole Pino Galluzzo, i candidati della lista e Ivana Bonaccorsi coordinatrice cittadina del partito, che hanno accolto il capogruppo al Senato nel corso di una giornata dedicata al confronto politico e alla valorizzazione del territorio mamertino. Nel suo intervento, il senatore Malan ha espresso parole di apprezzamento nei confronti dell’operato dell’amministrazione guidata da Midili, sottolineando i risultati raggiunti e giudicando positivamente il programma presentato per il prossimo quinquennio. Un riconoscimento che conferma, secondo gli esponenti di Fratelli d’Italia, la solidità del percorso amministrativo intrapreso e la volontà di proseguire nel segno della crescita e dello sviluppo della città.

A margine degli incontri politici, il senatore Malan ha avuto modo di visitare alcuni luoghi simbolo di Milazzo, prendendo parte a un breve tour del centro cittadino guidato dallo stesso sindaco Midili. Particolare interesse ha suscitato la visita al nuovo museo Asylum, struttura recentemente ristrutturata grazie a finanziamenti giunti dalla presidenza della regione e già considerata uno dei poli culturali più innovativi del territorio.

«La presenza del senatore Malan a Milazzo rappresenta un gesto di grande attenzione da parte del partito di Fratelli d’Italia nei confronti del nostro territorio – dichiara la coordinatrice cittadina del partito – evidenziando come la visita del capogruppo al Senato testimoni la vicinanza delle istituzioni nazionali alla comunità milazzese e al progetto politico portato avanti dalla coalizione».

Sabato, invece, a visitare Milazzo è stato Massimo Dell’Utri. Primo appuntamento alle 17 al Comune di Milazzo dove ha incontrato il sindaco Midili accompagnato dall’onorevole Roberto Corona, coordinatore provinciale di Messina per il partito politico Noi Moderati. Presenti all’incontro Felice Nania e Adriano Falletta, presidente mamertino di Partiamo da qui. Il sottosegretario ha, durante l’incontro, esternato la sua disponibilità verso Milazzo. Subito dopo la visita all’Area Marina Protetta Capo Milazzo dove ha preso parte alla riapertura del sentiero “Fabio Calderone Marchese”, all’interno del percorso naturalistico di Ponente – Piscine di Venere.

Domenica, invece, a Palazzo D’Amico l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci ha preso parte all’incontro pubblico dal titolo “Milazzo Città Europea” dove cittadini, giovani, associazioni e realtà del territorio sono intervenuti per discutere dei grandi temi che riguardano il presente e il futuro della città.

«La nostra idea di città – dichiara il candidato sindaco Michele Vacca – passa dalla capacità di collegare Milazzo alle grandi sfide europee: diritti, partecipazione, ambiente, opportunità per i giovani e contrasto alle mafie. Vogliamo costruire una comunità che non si chiuda in sé stessa, ma che guardi avanti e sappia cogliere tutte le possibilità che l’Europa offre ai territori. Vogliamo portare Milazzo dove merita di stare».

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