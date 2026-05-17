Nel primo pomeriggio di oggi, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo è intervenuta per effettuare un’evacuazione medica (MEDEVAC) a favore di un passeggero anziano imbarcato sulla nave da crociera Queen Anne.

L’unità, battente bandiera delle Bermuda e lunga circa 300 metri, si trovava in navigazione verso Corfù quando è stato segnalato il malore di un crocierista, per il quale si è reso necessario lo sbarco urgente per le cure del caso.

Ricevuta la richiesta di assistenza, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto ha disposto l’immediata partenza della motovedetta SAR CP 888 dal porto di Milazzo.

L’unità ha raggiunto la nave da crociera, intercettata a circa sei miglia nautiche al largo di Villafranca Tirrena.

Nonostante la risacca provocata dal vento di Maestrale, le operazioni di trasbordo si sono svolte in piena sicurezza grazie al coordinamento tra l’equipaggio della motovedetta e il personale medico di bordo della nave.

Il passeggero è stato quindi trasferito sulla CP 888 e trasportato nel porto di Milazzo, dove era già presente un’ambulanza del Servizio 118. Il crocierista è stato preso in carico dal personale sanitario e successivamente trasferito presso il locale ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

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