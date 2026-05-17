Milazzo, oggi il comizio di Laura Castelli. All’incontro con i cittadini anche Cateno De Luca 17 Maggio 2026 E’ previsto per oggi domenica 17 maggio il comizio della candidata a sindaco di Milazzo Laura Castelli. L’appuntamento è alle 19.45 al piazza Caio Duilio. Sul palco con lei l’onorevole Cateno De Luca che ha già preannunciato di voler parlare del bilancio del Comune di Milazzo. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 981 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT