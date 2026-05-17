E’ previsto per oggi domenica 17 maggio il comizio della candidata a sindaco di Milazzo Laura Castelli. L’appuntamento è alle 19.45 al piazza Caio Duilio. Sul palco con lei l’onorevole Cateno De Luca che ha già preannunciato di voler parlare del bilancio del Comune di Milazzo.

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