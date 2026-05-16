Oggi, sabato 16 maggio alle 17.30 a Palazzo D’Amico, si terrà “La forza della Bellezza: oltre la malattia”, un momento di confronto e sensibilizzazione pensato per raccontare la bellezza come risorsa interiore, strumento di forza e percorso di rinascita anche nei momenti più difficili della vita.

L’incontro, promosso dall’Associazione La Magnolia APS, vedrà la partecipazione di professionisti provenienti da diversi ambiti: sanitario, psicologico, nutrizionale, estetico, legale e motorio. L’obiettivo è offrire una visione completa del benessere della persona, con particolare attenzione a chi affronta o ha affrontato la malattia.

Ad aprire l’iniziativa saranno i saluti istituzionali del sindaco Pippo Midili e dell’assessora alla Cultura, Lydia Russo. Relazioneranno Rosalba Rossello, dell’U.O.S. Oncologia del P.O. Nuovo Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto, Giusy Pino, psicologa e psicoterapeuta, G. Daniela Cani, biologa nutrizionista, Francesca Romana Russo, consulente di moda, la hair stylist Donatella Saccà, consulente d’immagine, Serena Italiano, esperta in diritto del lavoro, e Mariangela Liotta, chinesiologa specializzata in esercizio fisico adattato preventivo e compensativo.

A moderare l’incontro saranno la dott.ssa Cettina Orefici, presidente dell’Associazione La Magnolia APS e Anna Celi, responsabile della Biblioteca del Comune di San Filippo del Mela.

L’iniziativa vuole mettere al centro la persona nella sua interezza, ricordando quanto il supporto medico, psicologico, sociale e relazionale sia fondamentale nel percorso di cura. La bellezza, in questo contesto, diventa linguaggio di speranza, possibilità di ritrovarsi e occasione per ricostruire fiducia nel proprio corpo e nella propria immagine.

Ad arricchire il pomeriggio sarà la partecipazione musicale del Coro Lute Note d’Argento, che accompagnerà l’evento con un momento artistico e di condivisione.

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