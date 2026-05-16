Hackerata la mail di Milazzo Servizi. Circola da ore una mail truffa relativa ad un invito dell’azienda speciale del Comune di Milazzo che parte dall’indirizzo di posta elettronica: amministrazione@aziendaspecialemilazzoservizi.it.

«Sei invitato alla festa aziendale serale», si legge nella mail che arriva con un QR Code da scansionare per la conferma. A lanciare subito l’allarme Andreina Mazzù, segretaria comunale, nonchè dirigente dell’azienda, che ha già disposto una denuncia.

L’indicazione è quella di non aprire o rispondere alle mail inviata fino ad ora a dipendenti, consiglieri comunali e fornitori i cui indirizzi erano registrati. Per un totale di duecento persone.

Scansionato il QR Code si richiede l’immissione dei dati personali che potrebbe comportare non solo il rischio di infettare il proprio smartphone o pc ma anche il furto dei dati o la sottrazione di denaro dal proprio conto bancario.

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