La macchina organizzativa è già a pieno regime per i solenni festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, che si svolgeranno a Milazzo, nell’omonimo quartiere, dal 21 al 28 giugno.

Al timone dei festeggiamenti ci sono il parroco padre Dario Mostaccio ed un comitato organizzativo, guidato dall’impegno in prima linea di Saverio Maiorana e Francesco Lanza, affiancati da una squadra di collaboratori formata da: Alessandro Lanuzza, Davide Maiorana, Carmelo Lanza, Pasquale Maisano, Salvatore Maiorana, Alessio De Falco, Vadim Gitto, Simone Italiano, Matteo Insogna, Roberta Bonfiglio, Stefano Buta, Giuseppe Bonfiglio, Francesco Amato, Fiore Tarantino, Giorgio Nava, Leonardo Foti. A questi si aggiungono altri residenti del quartiere che fattivamente collaborano.

Un gruppo coeso che sta lavorando per offrire un cartellone capace di unire il profondo sentimento religioso alla gioia della condivisione in piazza. Il fulcro della manifestazione sarà, come sempre, la devozione spirituale. Le celebrazioni entreranno nel vivo con il solenne triduo di preparazione, un momento di riflessione e preghiera che guiderà i fedeli verso il giorno più atteso.

Il culmine della festa religiosa sarà toccato con la solenne processione della Sacra Effige di San Giovanni Battista che si svolgerà domenica 28 giugno. Il simulacro del Santo attraverserà le vie cittadine, accompagnato dalle preghiere, dal calore e dall’abbraccio dell’intera cittadinanza.

Accanto alla tradizione religiosa, il comitato ha previsto un ricchissimo programma ricreativo pensato per tutte le fasce d’età, animando la piazza San Giovanni con vari appuntamenti. Tornei di basket e calcio per bambini trasformeranno il cuore del quartiere in un grande campo da gioco a cielo aperto, promuovendo i valori dell’aggregazione e del divertimento sano.

Torna la Sagra del Cioccolato, con degustazioni e specialità dolciarie pronte a deliziare il palato di residenti e visitatori. Ad animare la serata una band musicale. Grande attesa per il nome dell’artista di caratura nazionale che salirà sul palco in una nuova serata. La scelta di un nome noto della musica italiana si inserisce nel solco d’oro delle feste del passato, entrate di diritto nella memoria storica collettiva. La piazza ha infatti una lunghissima tradizione avendo ospitato nel corso degli anni tantissimi cantanti che hanno regalato serate memorabili gremite da migliaia di spettatori.

Ivana Spagna, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Silvia Mezzanotte, Antonella Ruggero ed Amedeo Minghi tra i big che si sono esibiti. Possibili l’inserimento di altri momenti ludici/sociale, in attesa del programma definitivo cresce l’attesa.

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