Si terrà martedì 19 maggio dalle 9.30 alle 12.30, a Palazzo D’Amico, il convegno dal titolo “Definizione agevolata – Opportunità, strategie e applicazioni operative”, appuntamento dedicato all’approfondimento delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di definizione agevolata dei tributi comunali.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di amministratori, professionisti ed esperti del settore tributario e contabile, con l’obiettivo di analizzare strumenti e procedure utili alla regolarizzazione delle posizioni debitorie e al miglioramento dell’attività di riscossione degli enti locali.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco Pippo Midili, del presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto, Salvatore Stifanelli, del consigliere nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Aldo Campo, del presidente dell’ODCEC di Patti, Mario Sciacca, dell’assessore del Comune di Milazzo, Roberto Mellina, del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Milazzo, Alfio Spinella, e di Luca Mannara, responsabile Gerii Group Srl.

Nel corso del convegno saranno approfonditi il contesto normativo introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 (commi 102-110), che consente ai Comuni di attivare procedure di definizione agevolata per i propri tributi, e gli obiettivi della misura, finalizzati alla riduzione del contenzioso, alla regolarizzazione delle posizioni debitorie e all’accelerazione del recupero delle entrate. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla presentazione della soluzione “Definizione agevolata Cloud” proposta da GEFIL, piattaforma SaaS progettata per supportare gli uffici comunali nella gestione completa del processo: dalle istanze online ai piani rateali fino ai pagamenti tramite PagoPA.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, professionisti ed enti locali sulle nuove opportunità operative offerte dalla normativa vigente.

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