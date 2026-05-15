Elezioni, domenica l’incontro “Milazzo Città Europea” con l’eurodeputato Giuseppe Antoci 15 Maggio 2026 Prosegue il percorso di confronto pubblico promosso dalla coalizione progressista con un appuntamento dedicato al futuro europeo della città e alle opportunità per le nuove generazioni. Domenica 17 maggio, alle 18.30, a Palazzo D’Amico a Milazzo, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Milazzo Città Europea”, con la partecipazione dell’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci. L’iniziativa sarà costruita in forma aperta e partecipata: cittadini, giovani, associazioni e realtà del territorio potranno intervenire direttamente preparando domande, riflessioni e proposte sui grandi temi che riguardano il presente e il futuro della città. Queste dovranno essere inviate preventivamente agli organizzatori oppure fatte sul posto prima dell’inizio dell’evento. Europa, legalità, lavoro, sviluppo sostenibile, fondi europei, politiche giovanili e prospettive per il territorio saranno al centro del confronto, con l’obiettivo di immaginare una Milazzo più al passo con i tempi, inclusiva e protagonista nel Mediterraneo. «La nostra idea di città – dichiara il candidato sindaco Michele Vacca – passa dalla capacità di collegare Milazzo alle grandi sfide europee: diritti, partecipazione, ambiente, opportunità per i giovani e contrasto alle mafie. Vogliamo costruire una comunità che non si chiuda in sé stessa, ma che guardi avanti e sappia cogliere tutte le possibilità che l’Europa offre ai territori. Vogliamo portare Milazzo dove merita di stare». L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, rappresenterà anche un’occasione per discutere del rapporto tra istituzioni europee e realtà locali, e di come utilizzare al meglio strumenti e risorse comunitarie per affrontare le criticità del territorio e creare nuove opportunità di sviluppo. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.100 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT