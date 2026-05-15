L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno a sostegno delle famiglie, dei minori e delle politiche educative territoriali aderendo anche per il 2026 al finanziamento nazionale destinato alle attività socioeducative per bambini e ragazzi.

La giunta municipale ha infatti approvato l’atto di indirizzo relativo all’utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del Piano nazionale per la famiglia 2025-2027, finalizzato al contrasto della povertà educativa e al rafforzamento dell’inclusione sociale dei minori.

Le iniziative finanziate saranno realizzate nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026 e riguarderanno il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa rivolti ai minori di età compresa tra 0 e 17 anni.

Il Comune di Milazzo, già beneficiario nel 2025 di un contributo pari a 29.701,33 euro, ha formalmente manifestato la propria disponibilità a ricevere il finanziamento anche per il 2026, confermando la volontà di proseguire e rafforzare le attività a sostegno delle famiglie e della conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

Le risorse saranno destinate sia alla realizzazione di un Centro estivo comunale, che verrà organizzato in regime di coprogettazione con un ente del Terzo Settore regolarmente iscritto al RUNTS, sia all’erogazione di contributi economici alle famiglie residenti a Milazzo con figli minori che frequenteranno centri estivi e servizi socioeducativi presenti sul territorio. Secondo l’indirizzo approvato dall’Amministrazione, almeno due terzi del contributo assegnato saranno destinati all’organizzazione del Centro estivo comunale, mentre la restante quota sarà utilizzata per sostenere economicamente le famiglie.

«Investire sui servizi educativi e ricreativi per i minori significa sostenere concretamente le famiglie e offrire opportunità di crescita, socializzazione e inclusione ai più giovani – sottolinea l’Amministrazione comunale –. I centri estivi rappresentano una risorsa fondamentale non solo per i genitori che lavorano, ma anche per quelle famiglie che vivono situazioni di fragilità economica e sociale».

L’atto approvato demanda al dirigente del 5° Settore tutti gli adempimenti necessari per l’attuazione delle misure previste e per l’organizzazione delle attività sul territorio.

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