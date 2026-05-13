Si è svolta con pieno successo e in totale sicurezza la manovra di ormeggio della nave portacontainer “X-Press Sagarmala”, presso il pontile del Terminal Duferco in località Giammoro, lato Milazzo. Si tratta della prima nave portacontainer di questa tipologia e dimensione, con una lunghezza di 172 metri, ad approdare presso l’infrastruttura portuale di Giammoro.

L’evento rappresenta un importante traguardo per lo sviluppo delle attività commerciali e logistiche dell’area industriale del comprensorio di Milazzo. L’autorizzazione all’approdo è il risultato di un articolato e approfondito percorso tecnico-amministrativo finalizzato alla valutazione delle condizioni di sicurezza

dell’ormeggio.

L’attività è stata condotta congiuntamente dalla Capitaneria di Porto di Milazzo e dalla Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, con il qualificato contributo dei Servizi Tecnico-Nautici del porto (Piloti, Rimorchiatori e Ormeggiatori), la cui elevata professionalità ha consentito di pianificare e

realizzare con successo l’operazione. Per questa manovra sperimentale, è stato necessario impiegare due piloti della corporazione di Milazzo, due rimorchiatori portuali del gruppo Mtug e 4 Ormeggiatori del Gruppo milazzese.

La nave è stata condotta all’ormeggio in prima mattinata in condizioni di piena sicurezza, alla presenza della Capitaneria di Porto di Milazzo, dell’Autorità di Sistema Portuale e della società terminalista Duferco Terminal Mediterraneo, che nel corso dell’intero iter amministrativo ha assicurato la massima collaborazione, provvedendo a un efficiente allestimento del pontile e mettendo a disposizione maestranze altamente qualificate. La sperimentazione ha avuto esito favorevole, confermando la possibilità di accogliere presso il pontile di Giammoro navi portacontainer di analoghe caratteristiche dimensionali, nel rispetto delle condizioni operative e delle prescrizioni di sicurezza impartite dall’Autorità Marittima.

L’operazione odierna costituisce un significativo risultato istituzionale e operativo, frutto della sinergia tra amministrazioni pubbliche, operatori portuali e servizi tecnico-nautici, e rappresenta un ulteriore passo avanti per il potenziamento delle capacità infrastrutturali e logistiche del territorio.

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