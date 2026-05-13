Si è conclusa con esito favorevole la conferenza dei servizi relativa al progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria di via Guido, intervento che prevede in particolare la realizzazione di un nuovo tratto di condotta fognaria a servizio della zona.

Il procedimento amministrativo, svolto in forma semplificata e modalità asincrona, ha consentito di acquisire tutti i pareri e i nulla osta necessari per l’approvazione definitiva dell’opera, aprendo così la strada alle successive fasi operative dell’appalto e all’avvio dei lavori.

L’intervento, predisposto dal Comune di Milazzo, prevede un investimento complessivo di circa 991 mila euro. Di questi, oltre 603 mila euro saranno destinati all’esecuzione dei lavori, mentre circa 15 mila euro riguardano gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Le restanti somme saranno impiegate per spese tecniche e somme a disposizione dell’Amministrazione.

Il progetto è stato redatto dall’architetto Tommaso Maimone, funzionario direttivo tecnico del 4° Settore Ambiente e Territorio, nominato anche Responsabile unico del procedimento. Le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione sono state affidate all’istruttore tecnico Alfredo Romagnolo.

L’opera punta a risolvere una criticità storica della frazione Santa Marina, intervenendo sul sistema di smaltimento delle acque reflue e migliorando complessivamente le infrastrutture presenti nell’area. La realizzazione del nuovo tratto di rete fognaria rappresenta infatti il cuore dell’intervento programmato dall’Amministrazione comunale.

Nel corso della conferenza dei servizi sono stati acquisiti i pareri favorevoli degli enti coinvolti. L’Asp di Messina – Distretto di Milazzo ha espresso nulla osta sotto il profilo igienico-sanitario, prescrivendo il rispetto delle norme tecniche di sicurezza, della separazione tra rete idrica e rete fognaria e delle disposizioni relative alla qualità dell’acqua potabile e alla gestione della fase cantieristica. Parere favorevole è stato espresso anche dal Servizio Politica del Territorio del Comune, che ha ritenuto il progetto conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente. Analogo assenso è arrivato dal Servizio Idrico Integrato, con la prescrizione che le acque nere vengano convogliate al depuratore di Fossazzo, prevedendo invece la sub dispersione in situ per le acque meteoriche.

L’intervento su via Guido rientra nel più ampio piano di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture nelle frazioni cittadine avviato dall’Amministrazione comunale, con particolare attenzione al miglioramento delle reti idriche e fognarie e alla messa in sicurezza del territorio.

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