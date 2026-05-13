L’istituto Comprensivo Terzo ospite della rubrica “La scuola dopo le lezioni” all’interno della trasmissione “UnoMattina in Famiglia” – in onda su Rai Uno alle 10 di sabato 16 maggio.

Nello specifico la rubrica, diretta dal regista Andrea Rispoli e condotta dallo psicologo e psicoterapeuta Stefano Pieri, in arte “Lo Psicologo della Strada”, racconterà le attività di educazione ambientale svolte dalla nostra scuola nell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo.

La troupe di Rai Uno ha voluto raccontare, nello spazio che la trasmissione settimanalmente dedica alle scuole che svolgono attività di apprendimento al di fuori delle mura scolastiche, i progetti che la nostra scuola svolge ormai da anni con risultati eccellenti ed in sinergia con tutti i soggetti pubblici e privati legati all’Area Marina Protetta di Capo Milazzo.

«Invito – sottolinea il dirigente scolastico Alessandro Greco – tutta la popolazione a sintonizzarsi su Rai Uno o a guardare su Rai Play la rubrica in oggetto. Ringrazio il presidente e tutto il personale dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, il presidente ed i volontari dell’associazione Marevivo Onlus e il personale del Blunauta diving center per la disponibilità e l’indispensabile supporto alla realizzazione delle riprese video».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin