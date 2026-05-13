Milazzo, il dermatologo Andrea Ingegneri: «pelle vulnerabile con l’arrivo dell’estate». Ecco cosa fare 13 Maggio 2026 Redazionali Il passaggio alla stagione primaverile, e in particolare il mese di maggio, rappresenta un momento di estrema criticità per l’integrità del tegumento. Tale periodo è caratterizzato da quello che definiamo il “paradosso di maggio”: una discrepanza clinica tra la percezione termica e l’irradianza solare effettiva.Fotobiologia e Stress Ossidativo Acuto Mentre le temperature miti tendono a silenziare i segnali di allarme dei recettori termici cutanei, l’altezza del sole sull’orizzonte determina un indice UV già paragonabile a quello di fine estate. In questa fase, la pelle presenta:● Una esigua densità di melanina protettiva.● Uno strato corneo strutturalmente assottigliato dopo il fotoperiodo invernale.L’esposizione in assenza di una previa fotoprotezione sottopone i cheratinociti e i melanociti a uno stress ossidativo acuto, con conseguente formazione di dimeri di pirimidina nel DNA, precursori biologici del danno attinico cronico.Il Ruolo della Radiazione UVAÈ un errore clinico comune sottovalutare le esposizioni brevi o urbane. Mentre la radiazione UVB è responsabile dell’eritema immediato, la radiazione UVA costituisce circa il 95% degli UV che raggiungono la superficie terrestre. Essa è costante durante tutto l’arco della giornata e attraversa anche le nubi e il vetro. Gli UVA agiscono attraverso la produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS), degradando le fibre di collagene ed elastina e alterando la matrice extracellulare. La “Sindrome del primo sole” rappresenta un vero insulto biologico che accelera precocemente il crono e il foto-invecchiamento.Protocollo di Prevenzione MultimodaleLa strategia terapeutica deve essere strutturata e non limitarsi all’applicazione estemporanea di un filtro. Si raccomanda:● Integrazione Topica: Utilizzo di antiossidanti come l’Acido L-Ascorbico (Vitamina C) o l’Acido Ferulico per potenziare le difese endogene.● Fotoprotezione ad Ampio Spettro: Utilizzo di formulazioni con SPF ≥ 30 che coprano anche il range degli UVA lunghi.● Nota Clinica: La preparazione tramite lettini solari è sconsigliata, poiché emettono UVA ad alta intensità che danneggiano il derma senza indurre una reale protezione melaninica.Dinamiche Biochimiche della Barriera CutaneaIn primavera si assiste a una complessa sfida omeostatica. Durante l’inverno, la barriera epidermica subisce un’alterazione del rapporto lipidico tra ceramidi, colesterolo e acidi grassi liberi, portando a una perdita d’acqua transepidermica (TEWL) elevata. Con l’aumento delle temperature, la ghiandola sebacea incrementa la sua attività su una barriera non ancora strutturalmente integra, creando un terreno fertile per allergeni e inquinanti. L’Approccio “Skinimalism” e la RiparazioneLa moderna dermatologia si concentra sul ripristino dell’integrità del film idrolipidico attraverso:● Niacinamide: Fondamentale per stimolare la sintesi delle ceramidi e dei precursori della fillagrina.● Detersione Sindet: L’uso di detergenti a pH fisiologico è imperativo per non destabilizzare la flora microbica residente.La parola d’ordine è “equilibrio”: nutrire la barriera mentre la si prepara alle sfide ambientali dell’estate imminente. di Andrea Ingegneri, Medico Dermatologo del Poliambulatorio Galeno di Milazzo Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 704 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT