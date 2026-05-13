Il passaggio alla stagione primaverile, e in particolare il mese di maggio, rappresenta un momento di estrema criticità per l’integrità del tegumento. Tale periodo è caratterizzato da quello che definiamo il “paradosso di maggio”: una discrepanza clinica tra la percezione termica e l’irradianza solare effettiva.

Fotobiologia e Stress Ossidativo Acuto

Mentre le temperature miti tendono a silenziare i segnali di allarme dei recettori termici cutanei, l’altezza del sole sull’orizzonte determina un indice UV già paragonabile a quello di fine estate. In questa fase, la pelle presenta:

● Una esigua densità di melanina protettiva.

● Uno strato corneo strutturalmente assottigliato dopo il fotoperiodo invernale.

L’esposizione in assenza di una previa fotoprotezione sottopone i cheratinociti e i melanociti a uno stress ossidativo acuto, con conseguente formazione di dimeri di pirimidina nel DNA, precursori biologici del danno attinico cronico.

Il Ruolo della Radiazione UVA

È un errore clinico comune sottovalutare le esposizioni brevi o urbane. Mentre la radiazione UVB è responsabile dell’eritema immediato, la radiazione UVA costituisce circa il 95% degli UV che raggiungono la superficie terrestre. Essa è costante durante tutto l’arco della giornata e attraversa anche le nubi e il vetro.



Gli UVA agiscono attraverso la produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS), degradando le fibre di collagene ed elastina e alterando la matrice extracellulare. La “Sindrome del primo sole” rappresenta un vero insulto biologico che accelera precocemente il crono e il foto-invecchiamento.

Protocollo di Prevenzione Multimodale

La strategia terapeutica deve essere strutturata e non limitarsi all’applicazione estemporanea di un filtro. Si raccomanda:

● Integrazione Topica: Utilizzo di antiossidanti come l’Acido L-Ascorbico (Vitamina C) o l’Acido Ferulico per potenziare le difese endogene.

● Fotoprotezione ad Ampio Spettro: Utilizzo di formulazioni con SPF ≥ 30 che coprano anche il range degli UVA lunghi.

● Nota Clinica: La preparazione tramite lettini solari è sconsigliata, poiché emettono UVA ad alta intensità che danneggiano il derma senza indurre una reale protezione melaninica.

Dinamiche Biochimiche della Barriera Cutanea

In primavera si assiste a una complessa sfida omeostatica. Durante l’inverno, la barriera epidermica subisce un’alterazione del rapporto lipidico tra ceramidi, colesterolo e acidi grassi liberi, portando a una perdita d’acqua transepidermica (TEWL) elevata. Con l’aumento delle temperature, la ghiandola sebacea incrementa la sua attività su una barriera non ancora strutturalmente integra, creando un terreno fertile per allergeni e inquinanti.



L’Approccio “Skinimalism” e la Riparazione

La moderna dermatologia si concentra sul ripristino dell’integrità del film idrolipidico attraverso:

● Niacinamide: Fondamentale per stimolare la sintesi delle ceramidi e dei precursori della fillagrina.

● Detersione Sindet: L’uso di detergenti a pH fisiologico è imperativo per non destabilizzare la flora microbica residente.

La parola d’ordine è “equilibrio”: nutrire la barriera mentre la si prepara alle sfide ambientali dell’estate imminente.

di Andrea Ingegneri, Medico Dermatologo del Poliambulatorio Galeno di Milazzo

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