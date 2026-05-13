Il 9 e 10 maggio si è svolto lo JOFC Day 2026 di Giardini Naxos, il raduno annuale di tutto i Club Ufficiali bianconeri d’Italia e del Mondo.

Tanti ospiti illustri del mondo bianconero, come “Le ROI” Michel Platini, il proprietario Ing. John Elkann, il presidente Gianluca Ferrero e Sergio Brio, attualmente Fan Ambassador della Juve.

Un’occasione per riunire oltre 300 dei 561 fan club ufficiali bianconeri presenti in giro per il mondo. Un momento di grande condivisione che conferma il legame profondo tra la società Juventus e i suoi tifosi, confermato anche dalla presenza John Elkann, a ribadire il continuo sostegno della famiglia Agnelli alla causa bianconera.

Lo Juventus Club Milazzo è stato rappresentato dal Consigliere Antonio Amato che ha avuto modo di interagire con gli illustri ospiti. La Sicilia si conferma ancora una volta cuore pulsante della juventinità, premiata come prima regione per numero di JOFC con 52 club ufficiali.

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