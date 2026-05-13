Il milazzese Franz Cutelli si è classificato primo a livello regionale e nazionale al master nazionale Road to Roma di Pickleball (sport di racchetta) che si svolgerà a Roma.

Franz maestro e giocatore di tennis, preparatore atletico e volto noto del mondo sportivo mamertino, ha superato tutti i tornei di qualificazione provinciali piazzandosi con un ottimo punteggio primo regionale e nazionale. E ora parteciperà al master nazionale in programma nella Capitale da venerdì 15 maggio a domenica 17.

​Dopo le fasi provinciali e regionali, a quasi quattro mesi dall’inizio del circuito (che è partito il 1 gennaio per concludersi il 12 aprile), i qualificati potranno godersi il fascino del Master finale che si svolgerà sui campi del Foro Italico, in contemporanea con gli Internazionali BNL d’Italia.

I campi di gara, allestiti nella suggestiva area dedicata al pickleball (all’interno del Kid’s Village), posizionata sotto i pini secolari che caratterizzano lo storico parco romano, sono pronti ad ospitare l’entusiasmo di 300 giocatori che sono usciti con il sorriso dalle selezioni che hanno visto scendere in campo, in tutta Italia, più di 7400 partecipanti in un migliaio di tornei.

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