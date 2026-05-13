La Città di Milazzo conferma la propria attenzione verso i temi della legalità economica, della tutela delle famiglie e del sostegno alle attività produttive del territorio, concedendo il patrocinio al “Corso di Formazione e Aggiornamento per Gestori della Crisi da Sovraindebitamento 2026”, organizzato ai sensi dell’art. 4 del D.M. 202/2014. L’iniziativa è promossa dalle sezioni territoriali di ANC Barcellona Pozzo di Gotto e dell’Osservatorio Crisi e Debito ETS Milazzo, realtà impegnate quotidianamente nel supporto ai cittadini e nella diffusione della cultura della prevenzione della crisi economica. L’Osservatorio Crisi e Debito ETS opera inoltre in convenzione con il Comune di Milazzo attraverso l’affidamento del servizio di Segretariato Sociale, mediante un punto di ascolto dedicato ai cittadini in condizioni di fragilità economica e sovraindebitamento.



Lo sportello è attivo ogni giovedì, dalle 10:30 alle 12:30, presso i locali comunali messi a disposizione dall’Amministrazione, con accesso tramite prenotazione sull’app comunale dedicata ai servizi territoriali. Si tratta di un presidio sociale concreto che offre: orientamento iniziale, ascolto delle problematiche economiche, supporto informativo sulle procedure di composizione della crisi, assistenza ai soggetti fragili e alle famiglie in difficoltà.



Il corso rappresenta quindi non soltanto un momento di alta formazione professionale, ma anche il naturale sviluppo di un’attività territoriale già avviata e fortemente radicata nella realtà sociale locale.



Il percorso formativo, articolato in 52 ore e 13 moduli specialistici, approfondirà il sistema del sovraindebitamento previsto dal Codice della Crisi, il ruolo degli OCC, le procedure di ristrutturazione del debito, la liquidazione controllata, l’esdebitazione e le responsabilità del Gestore della crisi. A prendere parte al corpo docente saranno magistrati, accademici e professionisti esperti provenienti da diverse realtà italiane, con un approccio fortemente orientato alla pratica professionale e all’analisi dei casi concreti. L’iniziativa vede inoltre il patrocinio dell’Associazione Nazionale Commercialisti e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto, in una sinergia istituzionale che valorizza il ruolo sociale delle professioni e la collaborazione tra enti, associazioni e territorio.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 giugno.



«Il sovraindebitamento non è soltanto una questione tecnica o giuridica – sottolinea Antonella Tavilla, coordinatrice didattica del corso – ma un fenomeno sociale che richiede competenze, ascolto e presenza concreta sul territorio. Formare professionisti preparati significa costruire strumenti reali di tutela per cittadini, famiglie e piccole imprese».

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