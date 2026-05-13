E’ previsto per domani giovedì 14 maggio il comizio dell’onorevole Ismaele La Vardera e il candidato sindaco del movimento Controcorrente Giuseppe Falliti.

L’appuntamento è a Vaccarella alle 20.30 presso la piazzetta di S. Andrea (Lato Mare accanto al Box Associativo dell’Associazione Marinara “Nino Salmeri”) .

Al termine l’incontro con i giovani della movida milazzese.

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