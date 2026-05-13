Domani il comizio di Ismaele La Vardera e Peppe Falliti. Dopo l’incontro con i giovani della Movida 13 Maggio 2026 Cronaca E’ previsto per domani giovedì 14 maggio il comizio dell’onorevole Ismaele La Vardera e il candidato sindaco del movimento Controcorrente Giuseppe Falliti. L’appuntamento è a Vaccarella alle 20.30 presso la piazzetta di S. Andrea (Lato Mare accanto al Box Associativo dell’Associazione Marinara “Nino Salmeri”) . Al termine l’incontro con i giovani della movida milazzese. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.408 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT