Verrà riaperto sabato 16 maggio, alle 17, il sentiero Fabio Calderone Marchese, uno dei percorsi naturalistici più suggestivi dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo.

«Si tratta – spiega il presidente Giovanni Mangano – di un momento speciale dedicato alla valorizzazione del territorio, della natura e dei percorsi che rendono unico il nostro patrimonio paesaggistico».

Il sentiero, che è stato riqualificato e ripulito, è intitolato a Fabio Calderone Marchese, ragazzo milazzese morto trentasette anni fa mentre praticava pesca subacquea proprio nelle acque di Capo Milazzo.

All’inaugurazione sarà presente padre Carmelo Russo per la benedizione e prenderanno parte le autorità civili e militari e i familiari.

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