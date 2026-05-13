AMP Milazzo, sabato la riapertura del sentiero intitolato al milazzese Fabio Calderone Marchese 13 Maggio 2026 Ambiente Verrà riaperto sabato 16 maggio, alle 17, il sentiero Fabio Calderone Marchese, uno dei percorsi naturalistici più suggestivi dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo. «Si tratta – spiega il presidente Giovanni Mangano – di un momento speciale dedicato alla valorizzazione del territorio, della natura e dei percorsi che rendono unico il nostro patrimonio paesaggistico». Il sentiero, che è stato riqualificato e ripulito, è intitolato a Fabio Calderone Marchese, ragazzo milazzese morto trentasette anni fa mentre praticava pesca subacquea proprio nelle acque di Capo Milazzo. All’inaugurazione sarà presente padre Carmelo Russo per la benedizione e prenderanno parte le autorità civili e militari e i familiari. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 147 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT