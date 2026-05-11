Ritorna il “MilazzoCultFestival” la rassegna culturale promossa dalla Pro Loco di Milazzo inaugura con il primo appunatmento la quinta edizione. Ad aprire la rassegna, venerdì 15 maggio, sarà padre Enzo Fortunato, direttore della Comunicazione della Basilica di San Pietro e volto noto del panorama ecclesiale e mediatico italiano, impegnato da anni nella divulgazione dei valori francescani e del dialogo sociale. L’appuntamento è alle 18 all’Atrio del Carmine con ingresso libero.

Padre Fortunato presenterà il suo libro “E se Tornasse Francesco?”. «Se San Francesco tornasse oggi – confessa l’autore – parlerebbe di pace in un mondo dilaniato dalle guerre, promuoverebbe la fraternità, la cura del creato e la povertà evangelica, criticando l’eccessivo attaccamento ai beni materiali. Porterebbe un messaggio di equilibrio tra preghiera e missione, agendo come disturbatore contro l’indifferenza».

L’incontro, dopo l’introduzione del presidente della Pro Loco Pasquale Saltalamacchia, verrà moderato da padre Carmelo Russo, rettore del santuario S. Antonio Capo Milazzo ed è prevista la partecipazione musicale dell’Ensemble Vocale Cantica Nova.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI. Il 19 giugno sarà invece ospite Pier Ferdinando Casini, già presidente della Camera dei Deputati che interverrà su temi legati agli scenari istituzionali e internazionali. Spazio al giornalismo d’inchiesta il 25 giugno con Lirio Abbate, mentre il 2 luglio toccherà a Pietro Grasso, già procuratore nazionale antimafia e presidente del Senato che porterà la propria testimonianza sul tema della legalità e della lotta alla mafia. A chiudere il cartellone, il 19 luglio, sarà la scrittrice messinese Nadia Terranova, tra le voci più apprezzate della narrativa contemporanea italiana.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin