E’ in programma per oggi, lunedì 11 maggio alle 19, il comizio del sindaco uscente di Milazzo Pippo Midili. L’appuntamento è in Piazza della Repubblica – Statua di Luigi Rizzo.

«Si tratta – precisa Pippo Midili – di un appuntamento centrale di confronto, partecipazione e condivisione, durante il quale parleremo del futuro della nostra città, delle sfide che ci attendono e del progetto che vogliamo costruire insieme. Sarà un’occasione per ribadire con forza idee, obiettivi e impegni concreti per Milazzo, davanti a tutta la comunità. La partecipazione di ciascuno è fondamentale per dare ancora più forza a questo percorso».

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