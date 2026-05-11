Oggi, lunedì 11 maggio alle 18, a palazzo d’Amico è previsto l’incontro con i candidati della lista CambiaMente.

CambiaMente che supporta la candidatura a sindaco di Pippo Midili è una di quelle che ambisce a essere tra le più votate in città.

Questi i nomi dei candidati che oggi incontreranno i cittadini per parlare dei loro programmi: Alfino Chiara, Amato Antonino, Armadillo Raffaella, Coppolino Franco Mario, Costantino Salvatore, Cutropia Valentina, De Simone Mariarosaria, Di Natale Chiara, Ficarra Danilo Francesco, Giorgianni Melania, ⁠Italiano Antonino, Magliarditi Maria, Maisano Antonino, ⁠Malfa Rosa Maria, ⁠Martino Anthony, ⁠Mazzù Francesca, ⁠Milazzo Stefano, Picciolo Pietro Antonio, ⁠Pitì Gaetano, ⁠Russo Angelo, ⁠Ruvolo Antonino, ⁠Salmeri Giusy, Sotera Eleonora, ⁠Trimboli Piera.

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