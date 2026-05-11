Elezioni Milazzo, oggi la presentazione dei candidati della lista CambiaMente 11 Maggio 2026 Cronaca Oggi, lunedì 11 maggio alle 18, a palazzo d’Amico è previsto l’incontro con i candidati della lista CambiaMente. CambiaMente che supporta la candidatura a sindaco di Pippo Midili è una di quelle che ambisce a essere tra le più votate in città. Questi i nomi dei candidati che oggi incontreranno i cittadini per parlare dei loro programmi: Alfino Chiara, Amato Antonino, Armadillo Raffaella, Coppolino Franco Mario, Costantino Salvatore, Cutropia Valentina, De Simone Mariarosaria, Di Natale Chiara, Ficarra Danilo Francesco, Giorgianni Melania, Italiano Antonino, Magliarditi Maria, Maisano Antonino, Malfa Rosa Maria, Martino Anthony, Mazzù Francesca, Milazzo Stefano, Picciolo Pietro Antonio, Pitì Gaetano, Russo Angelo, Ruvolo Antonino, Salmeri Giusy, Sotera Eleonora, Trimboli Piera. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 231 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT