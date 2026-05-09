Lorenzo ItalianoOggi il primo comizio di Lorenzo Italiano, candidato a sindaco di Milazzo . Appuntamento alle 19.30 9 Maggio 2026 Cronaca E’ in programma oggi, sabato 9 maggio alle 19.30, il primo comizio del candidato a sindaco di Milazzo Lorenzo Italiano. L’appuntamento è a piazza Caio Duilio. Lorenzo in corsa per la conquista della poltrona di primo cittadino alle amministrative del 24 e il 25 maggio prossimo è supportato da tre liste: Lorenzo Italiano Sindaco, Milazzo al Centro e Insieme per Milazzo. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 598 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT