E’ in programma oggi, sabato 9 maggio alle 19.30, il primo comizio del candidato a sindaco di Milazzo Lorenzo Italiano. L’appuntamento è a piazza Caio Duilio.

Lorenzo in corsa per la conquista della poltrona di primo cittadino alle amministrative del 24 e il 25 maggio prossimo è supportato da tre liste: Lorenzo Italiano Sindaco, Milazzo al Centro e Insieme per Milazzo.

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