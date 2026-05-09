Oggi il primo comizio di Carmelo Torre, candidato a sindaco di Milazzo. Appuntamento alle 18.30 9 Maggio 2026 Cronaca E’ in programma oggi, sabato 9 maggio alle 18.30, il primo comizio del candidato a sindaco di Milazzo Carmelo Torre. L’appuntamento è a piazza della Repubblica. Tra gli argomenti che verranno trattati l’Ecoporto e Milazzo Turistica. Torre è supportato dalla lista Carta Canta. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 567 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT