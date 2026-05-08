E’ in programma per oggi, venerdì 8 maggio alle 19, il comizio del candidato a sindaco di Milazzo della coalizione progressista Michele Vacca. L’appuntamento è a piazza Caio Duilio, “Piazza dei cavalli” per i più giovani. Luogo di incontro e simbolo vivo della città. Si parlerà delle elezioni amministrative in programma nella Città del Capo il 24 e il 25 maggio prossimo e del programma elettorale.

«Milazzo – sottolinea Vacca – è una città che ha bisogno di recuperare la propria anima e di improntarsi ad un nuovo modello di crescita: occupazionale, sociale, economica e ambientale. Perché la domanda al quale vi inviterò a rispondere stasera sarà la seguente: “A Milazzo, oggi, si può costruire un futuro?”

All’incontro prenderanno parte il deputato regionale del Pd Calogero Leanza e Maria Stefania Marino deputata nazionale del Pd.

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